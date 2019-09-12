Денис Паслер вступит в должность губернатора Оренбургской области 18 сентября

ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Инаугурация избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится в среду, 18 сентября. Об этом ТАСС сообщила и.о. заместителя руководителя аппарата - начальника управления информационной политики региона Инна Аверкова.

"Церемония вступления в должность избранного губернатора Оренбургской области Дениса Паслера состоится 18 сентября в здании правительства № 2. Среди приглашенных - полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы и представители субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и Законодательного собрания области, главы муниципальных образований. Также присутствовать будут руководители правоохранительных органов, представители бизнес-сообщества, общественных и религиозных организаций и доверенные лица", - сказала Аверкова.

Избирательная комиссия Оренбургской области 10 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора, признав победителем врио главы региона Дениса Паслера с результатом 65,94% голосов. На территории области 8 сентября работали 1706 избирательных участков. В голосовании приняли участие 615 тыс. 965 человек, явка составила 39,55%.

Президент России Владимир Путин 21 марта назначил Паслера врио главы региона. В июне, получив поддержку регионального отделения "Единой России", Паслер подал документы в облизбирком для участия в выборах. 40-летний Паслер окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию, в Москве получил второе высшее образование в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

Карьеру начинал в ЗАО "Североуральский завод ЖБИ", вскоре стал гендиректором. На Урале Паслер успел поработать в руководстве сразу нескольких ресурсоснабжающих предприятий, параллельно занимался политикой. С декабря 2011 года по июнь 2012 года являлся депутатом Заксобрания Свердловской области, в 2012 году назначен председателем правительства региона. Через четыре года покинул пост по собственному желанию и перешел на работу в ПАО "Т Плюс".