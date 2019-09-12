Россия запрашивала Интерпол о нахождении Смоленкова в США

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, несколько лет назад Смоленков вместе со своей семьей исчез на территории иностранного государства. "Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм, - подчеркнула Захарова. - В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов".

Дипломат также назвала классической пропагандой сюжет американской телекомпании CNN по этой теме. "Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Нет никаких сомнений, что она внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания, - предположила она. - В данном случае телеканал пытался выстрелить по президенту США нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в РФ при правлении [бывшего президента США Барака] Обамы работал агент ЦРУ. Очень надеемся, что телеканал поработает над этим вопросом более подробно".

Захарова также обратила внимание на то, что CNN совершенно не скрывает своей ангажированности и превратился в самый настоящий инструмент внутриполитической борьбы в США. "Целевая аудитория [телеканала] - широкие массы, не слишком искушенные во внешней политике, поэтому особенно восприимчивые к таким фантастическим фактам, которые получены телеканалом из "достоверных" источников", - отметила она. - Все бы ничего, ведь это внутреннее дело американцев, что смотреть, каким образом им преподносят информацию, если бы канал при этом целенаправленно не работал на нагнетание в США русофобских настроений, сознательно нанося ущерб отношениям между нашими странами".

По словам Захаровой, авторы материала CNN не обращались в МИД РФ за информацией ни до, ни после публикации. "Хотела бы обратить ваше внимание на то, что и до подготовки материала, и после его публикации к нам телекомпания CNN с вопросами не обращалась, хотя многочисленный корпункт в Москве работает исправно", - сказала дипломат.

Захарова выразила удивление в связи с тем, что на брифинге отсутствовали представители этого телеканала. "Казалось бы, после материала об "информаторе спецслужб США" мы должны были увидеть корреспондентов CNN, которые стали автором очередной нетленки, - с иронией отметила она. - Но - вы свидетели - они сегодня не с нами".

В новость были внесены изменения (17:19 мск) — добавлена информация после второго абзаца.