Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях на территории нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства", - сказала она.

По ее словам, ответ, полученный из лондонской полиции, обескуражил. "Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто", - заявила дипломат, отметив, что британской стороне были предоставлены записи с камер видеонаблюдения и максимально подробные данные, проливающие свет на происшествие.

"Мы надеемся получить квалифицированный и ответственный ответ британской стороны по этому поводу", - подчеркнула Захарова.

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