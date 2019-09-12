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Лавров совершит визит 8-9 октября в Казахстан

Глава МИД РФ проведет переговоры с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров посетит 8-9 октября Казахстан, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства с руководством Республики Казахстан. В ходе переговоров с министром иностранных дел этого государства предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений", - сказала она. По словам дипломата, стороны в том числе обсудят взаимодействие в общих межгосударственных объединениях, таких как СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, а также на площадках ведущих международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ.

Захарова добавила, что министры уделят внимание важнейшим позициям региональной и международной повестки дня и обсудят проведение 16-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

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