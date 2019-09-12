МИД ждет от Corriere della Sera извинений после публикации лжи о российском дипломате

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России и посольство РФ в Риме рассчитывают на публикацию в Corriere della Sera опровержения статьи о якобы имевшей место причастности российского дипломата к финансированию итальянской партии "Лига". Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати дипведомства Мария Захарова.

"Посольство России в Риме направило в издание опровержение, но оно до сих пор не опубликовано, - сказала дипломат. - Ожидаем от издания публикации опровержения на основе тех материалов, которые предоставило посольство РФ в итальянскую газету, и принесения извинений российскому дипломату". "Будем держать тот случай на контроле", - заключила Захарова.

Итальянское издание причислило первого секретаря посольства РФ в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом российском финансировании партии "Лига". Напечатанная в пятницу статья вызвала протест российского посольства, которое потребовало официально опровергнуть непроверенную информацию.