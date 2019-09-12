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Спор вокруг Курил

Захарова не исключила встречи Лаврова с новым главой МИД Японии на полях ГА ООН

Сразу после назначения Мотэги выступил за скорейшее проведение переговоров с Россией по проблеме заключения мирного договора между двумя странами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. МИД РФ не исключает проведения встречи главы российской дипломатии Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы этого не исключаем", - сказала она.

11 сентября Мотэги занял пост главы МИД Японии, сменив в этой должности Таро Коно. Сразу после назначения Мотэги выступил за скорейшее проведение переговоров с Лавровым по проблеме заключения мирного договора между двумя странами.

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