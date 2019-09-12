МИД не комментирует слова главы ДНР о вхождении республики в состав России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. МИД РФ не будет оценивать заявление главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, которое появилось на его сайте, о намерении Донбасса войти в состав России. Москва привержена соблюдению минских договоренностей в этом вопросе, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Россия, мне кажется, не должна оценивать все заявления, которые делаются, а они делаются ежедневно, учитывая остроту вопроса. Мы исходим из примата минских договоренностей, а там все зафиксировано", - ответила она на просьбу прокомментировать слова Пушилина.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.