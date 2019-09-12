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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

МИД РФ ждет ответа от Украины на предложение по задержанным в Керченском проливе кораблям

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в Киеве уже сформированы все соответствующие институты и назначены их руководители

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва передала Киеву официальное предложение по задержанным в результате инцидента в Керченском проливе кораблям и ждет ответа на них. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона передала официальное предложение Киеву на этот счет. Передано это предложение было достаточно давно. В Киеве теперь уже сформированы все соответствующие институты, назначены руководители ведомств. Мы ожидаем, если этот вопрос стоит на повестке, то украинская сторона может соответствующие наши предложения рассмотреть и официального на них ответить", - сказала она.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди них оказались и 24 украинских моряка.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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