МИД РФ ждет ответа от Украины на предложение по задержанным в Керченском проливе кораблям

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва передала Киеву официальное предложение по задержанным в результате инцидента в Керченском проливе кораблям и ждет ответа на них. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона передала официальное предложение Киеву на этот счет. Передано это предложение было достаточно давно. В Киеве теперь уже сформированы все соответствующие институты, назначены руководители ведомств. Мы ожидаем, если этот вопрос стоит на повестке, то украинская сторона может соответствующие наши предложения рассмотреть и официального на них ответить", - сказала она.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди них оказались и 24 украинских моряка.