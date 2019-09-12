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Первый замглавы МИД России Титов принял копии верительных грамот от нового посла Ирландии

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-ирландских отношений

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в четверг принял копии верительных грамот от нового посла Ирландии в Москве Брайана Макэлдаффа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-ирландских отношений. Была подтверждена приверженность сторон дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - информировали в дипведомстве.

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