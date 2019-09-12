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Единый день голосования - 2019
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Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября

Политик принесет присягу на заседании Законодательного собрания в присутствии депутатов, судей Уставного суда и почетных граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Александр Беглов после победы в первом туре на выборах губернатора Санкт-Петербурга вступит в должность 18 сентября. Эту дату назвали в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Вступление в должность состоится 18 сентября в 11:00 мск", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС председатель комитета по законодательству городского Законодательного собрания Денис Четырбок относительно процедуры вступления в должность, избранный губернатор, согласно Уставу Санкт-Петербурга, приносит присягу на заседании Заксобрания на седьмой день с момента официального опубликования результатов выборов.

"В Уставе написано, что присяга приносится на заседании Законодательного собрания, там присутствуют депутаты, судьи Уставного суда, почетные граждане. Губернатор зачитывает присягу, текст ее есть в Уставе. С этого момента он считается вступившим в должность, такая процедура", - пояснил Четырбок.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила 11 сентября результаты прошедших 8 сентября выборов. Официально итоги опубликованы в четверг. Беглов, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 64,43% голосов и победил в первом туре. Кроме него, в выборах губернатора Санкт-Петербурга принимали участие Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Тихонова набрала 16,84% голосов, Амосов - 16,03%.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургЕдиный день голосования - 2019
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