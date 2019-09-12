Путин отметил важность взаимодействия России и Израиля по вопросам безопасности

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности.

"Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества", - обратился глава российского государства к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, открывая переговоры в Сочи. По мнению Путина, это взаимодействие очень важно, "особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма".

Российский лидер рассказал израильскому премьеру, что прилетел в Сочи из Дагестана, который "20 лет назад столкнулся с очень драматическими событиями, связанными с вторжением международных террористических банд на территорию республики". "Мы в России очень хорошо знаем, что такое терроризм, и в Израиле тоже знают это не понаслышке", - отметил Путин.

Он также упомянул прошедшую в четверг встречу Нетаньяху с руководством Министерства обороны РФ. "Мы обсудим все, что касается этой сферы", - предложил глава российского государства.

Нетаньяху также отметил значимость сотрудничества между военными РФ и Израиля.

На переговорах с Нетаньяху российский лидер затронул тему предстоящих выборов в Кнессет. "Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля", - признался Путин.

"Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях [с Россией] за последнее время и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений", - заявил российский лидер.

Российский лидер также сообщил, что в начале следующего года собирается посетить Израиль на памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения концлагеря Освенцим и Дня Холокоста.

"Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с [годовщиной] освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", - сказал Путин.