Посольство РФ в Чехии считает возмутительным решение о переносе памятника Коневу в Праге

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Чехии назвало возмутительным принятое властями района Праги-6 в четверг решение о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на странице дипломатического представительства в Facebook.

"Решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу Коневу считаем возмутительным, - заявили в посольстве. - Неожиданностью оно не стало с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию".

Посольство выразило надежду, что памятник Коневу, несмотря на решение муниципалитета, останется на площади Интербригады, а чешская сторона в полной мере обеспечит его охрану в соответствии со своими международными обязательствами по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.

Совет района Прага-6 большинством голосов принял постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен был установлен мемориал освобождению Праги. Муниципалитет района найдет площадку, на которую будет перемещен монумент советского маршала.

Власти Праги-6 объявят общественный конкурс на создание проекта будущего мемориала. На встрече райсовета отмечалось, что он должен отражать подвиг павших красноармейцев, а также трагическую судьбу получивших чехословацкое гражданство выходцев из СССР, которые бежали от сталинских репрессий. Они были вывезены в 1945 году советской контрразведкой СМЕРШ из чешской столицы в Гулаг.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец.