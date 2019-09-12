Лавров: Россия ждет руководство Израиля на праздновании юбилея Победы в мае 2020 года

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Москва ожидает, что руководство Израиля примет участие в мероприятиях по случаю празднования 75-летия Дня Победы. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Конечно же, мы ждем руководителя Израиля на 75-летии Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади", - сказал Лавров, указав на приверженность Израиля всем мероприятиям, которые "призваны увековечить память героев".

Ранее на переговорах Путин сообщил, что в начале следующего года собирается посетить Израиль на памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим и Дня Холокоста.

По словам Лаврова, Россия и Израиль также договорились активизировать диалог по линии военных.

"Из международной проблематики основное внимание уделили положению на Ближнем Востоке и Севере Африки, с упором на сирийское урегулирование. Израильский премьер подробно изложил озабоченности по поводу угроз, которые Израиль ощущает своей безопасности. Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что такой диалог "хорошо развивается". "С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилиям", - отметил министр.

Российская сторона считает, что нашла понимание у Израиля относительно вопросов возвращения Сирии к мирной жизни, добавил Лавров. "С нашей стороны была заострена проблема оказания содействия сирийским властям и в целом сирийцам по возвращению к мирной жизни, - сказал он. - Была подчеркнута полная контрпродуктивность тех санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии. Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание".

Как сообщил Лавров, российская сторона на переговорах также рассказала о шагах, которые "предпринимает в контексте усилий сирийского правительства по борьбе с террористами, которые остаются еще в идлибской зоне [деэскалации], по продвижению вопросов, касающихся гуманитарного содействия и по продвижению политического процесса в контексте формирования конституционного комитета". "Этот процесс уже практически завершается", - отметил глава МИД.

"Особо подчеркнули, и здесь израильтяне с нами полностью согласны, необходимость обеспечивать реально, на практике, а не только на словах, уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии", - добавил он.