Эксперт: санкции США против России и Ирана лишь способствуют их сотрудничеству с Китаем

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Санкции США против России и Ирана не наносят серьезного ущерба экономикам этих стран, а лишь дают дополнительные возможности Пекину в сотрудничестве с Москвой и Тегераном. Об этом в четверг заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Вообще все западные санкции - и против России, и против Ирана - носят характер "расчищения дорожки" перед Китаем, который приходит со своими предложениями. Запад, возможно, этого не ожидал, хотя было очевидно, что так оно и будет, - отметил Симонов. - Когда вы вводите санкции против стран, которые объективно интересны Китаю, это просто означает, что вы укрепляете переговорную позицию Пекина".

По словам эксперта, сравнительно небольшие инвестиции Китая в российскую экономику за последние пять лет можно объяснить именно тем фактором, что, осознавая снижение финансовых потоков в РФ, Пекин считает, что может навязывать любые условия. "Китай именно так понимает санкции, как некий подарок и считает, что противоположной стороне уже не выкрутиться из того положения, в котором она находится", - сказал он.

Как обратил внимание аналитик, пример Ирана, чьи возможности экспортировать нефть сильно ограничены в связи с американскими санкциями, демонстрирует, что, несмотря на все объективные трудности, промышленность страны продолжает успешно функционировать.

"Да, Иран лишился возможности быстро наращивать производство. Но он добывает 220-230 млн баррелей в год, поэтому, несмотря на то, что уже достаточно давно Тегеран живет в ожидании санкций, говорить о каком-то разрушении [нефтегазовой] отрасли страны не приходится", - резюмировал Симонов.