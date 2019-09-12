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Лавров: не все соседи Сербии способны противостоять нажиму НАТО

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва приветствует ответственный, суверенный курс Белграда на сохранение военного нейтралитета

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Некоторые балканские страны, вопреки воле большинства граждан, подпадают под влияние НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Что касается попыток вовлечь все балканские государства в НАТО, то негативное отношение Москвы к этим деструктивным усилиям хорошо известно. В этой связи приветствуем ответственный, суверенный курс Сербии на сохранение военного нейтралитета. К сожалению, далеко не все ее соседи способны противостоять внешнему нажиму и, вопреки воле большинства граждан, втягиваются в орбиту Североатлантического альянса с его мнимыми гарантиями безопасности", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Белград остается ведущим партнером Москвы на Балканах, но в то же время РФ открыта для поступательного развития отношений со всеми заинтересованными государствами региона.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербия
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