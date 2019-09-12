Лавров: страны, представляющие 80% населения планеты, разделяют подходы России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Страны, представляющие более 80% населения мира, разделяют российские подходы во внешней политике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Подавляющее большинство стран, представляющих более 80% населения планеты, с пониманием воспринимают наши внешнеполитические шаги. Поддерживают наши подходы к ключевым проблемам современности", - сказал Лавров, добавив, что западные страны, с которыми у России сохраняются сложные отношения, являются лишь маленькой частью мирового сообщества.

Министр отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как Россия предлагает миру "положительную, объединительную, устремленную в будущее повестку дня, опирающуюся на принципы Устава ООН, взаимного уважения и учета интересов".

"Неконфронтационный характер нашего внешнеполитического курса обусловлен тем, что его ключевая, магистральная задача - обеспечить благоприятные внешние условия для поступательного внутреннего развития нашей страны, повышения благосостояния граждан", - добавил Лавров. Он указал, что Россия как важный гарант международной безопасности продолжит содействовать "укреплению справедливых, демократических начал международной жизни" и в этих целях будет и далее "координировать шаги с союзниками и единомышленниками".

"Рассчитываем, что рано или поздно западные коллеги, прежде всего американские, придут к осознанию необходимости отказа от конфронтационной логики. Это откроет перед нами принципиально новые возможности в борьбе с современными вызовами и угрозами, большинство из которых носит транснациональный характер и требует объединения усилий всех без исключения государств", - заключил глава МИД РФ.