Источник: присяга депутатов Мосгордумы седьмого созыва назначена на 17 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Торжественная присяга депутатов Мосгордумы седьмого созыва назначена на 17 сентября, первое заседание столичного парламента состоится 19 сентября. Об этом сообщил ТАСС источник в мэрии.

"Присяга депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоится 17 сентября. Первое заседание обновленного столичного парламента - 19 сентября", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС председатель Мосгордумы действующего, шестого, созыва Алексей Шапошников, главными задачами обновленной Московской городской думы на первом заседании традиционно станут избрание председателя, руководящих органов столичного парламента, формирование его структуры и комиссий.

"Если говорить о законодательной работе, то осень - это традиционное время рассмотрения проекта бюджета города Москвы на следующий год и плановый период 2021-2022 годов. Также мы не оставим работу над нашими федеральными законодательными инициативами, которые связаны с регулированием потребления вэйпов, использования индивидуального электротранспорта, таких как сигвеи, электросамовары и моноколеса. Продолжим заниматься вопросами, связанными с регулированием использования автомобилей каршеринговых сервисов совместно с экспертами и Госдумой", - сказал Шапошников.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Явка составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ), а также членов депутатского объединения "Моя Москва" Надежда Перфилова (7-й округ), Лариса Картавцева (10-й округ), Ольгу Шарапову (36-й округ).