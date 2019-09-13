В Госдуме назвали БРИКС клубом ответственных мировых игроков

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не стремится разрушить современный миропорядок, но лишь предлагает международному сообществу альтернативную точку зрения, более объективно отражающую интересы человечества. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в четверг глава российской делегации на завершившемся в Бразилиа Академическом форуме "пятерки", председатель комитета Госдумы по образованию и науке, глава Национального комитета по исследованию БРИКС Вячеслав Никонов.

"Это не клуб революционеров, который хочет поменять всю международную систему. Это клуб очень ответственных крупных мировых игроков, которые способны изменить правила игры в современном мире в интересах большинства человечества", - сказал политик. Он напомнил, что работа в рамках БРИКС непрерывно ведется по целому ряду практических направлений, ежегодно проводятся встречи профильных министров. Вместе с тем, полагает Никонов, именно благодаря концептуальной составляющей и общим для народов стран "пятерки" ценностям объединение может еще больше повысить свой статус на международной арене.

По его мнению, уникальность сотрудничества в данном формате заключается в том, что "оно идет поверх разделительных линий", а само объединение "является прообразом идеальной модели будущей системы международных отношений". Вместе с тем БРИКС не должно ставить перед собой цель превратиться во всемирную организацию. "Это в первую очередь группа стран, которые являются стержневыми для своего континента или субконтинента, во многом определяющие судьбу региональных систем безопасности экономики и т. д.", - полагает он. Что касается разговоров о расширении числа участников БРИКС и "превращении "пятерки" в шестерку, семерку и т. д.", то для этого, по мнению ветерана академического движения БРИКС, есть более подходящие форматы.

Академический форум БРИКС является главной экспертной площадкой объединения. В этом году он посвящен поиску новых путей сотрудничества и развития. Эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили состояние финансового сектора государств "пятерки", развитие торговли и инвестиций, энергетики и сельского хозяйства, а также взаимодействие в борьбе с международной преступностью.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение. Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась в 2011 году, до этого организация называлась БРИК). Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон.