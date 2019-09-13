Четверо севастопольцев вернулись в Россию по обмену заключенными с Украиной

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Четыре жителя Севастополя вернулись в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, в скором времени они прибудут в город, сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"В списки на обмен попали четыре севастопольца. Сейчас они находятся на материке и готовятся прибыть в Севастополь", - сказал Белик, добивашийся освобождения жителей Севастополя.

Он не назвал имена вернувшихся севастопольцев, пояснив, что пока не стоит привлекать к ним излишнее внимание.

Ранее было известно о том, что в Севастополь возвращаются двое: бывший депутат Горсовета Севастополя Владимир Галичий, который в 2014 году голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России, и Сергей Гнатьев, который, согласно данным СМИ, был осужден на Украине за нападение на боевика националистической организации в 2017 году.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.