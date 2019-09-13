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Патрушев посетит Японию 16-17 сентября

Секретарь Совбеза проведет в Токио российско-японские консультации по безопасности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16-17 сентября посетит Токио для проведения российско-японских консультаций по безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"Николай Патрушев 16-17 сентября совершит рабочий визит в Токио для проведения российско-японских консультаций по безопасности", - сказал представитель Совбеза.

Ранее в пятницу японское общественное телевидение сообщило, что 17 сентября Патрушев в Токио может встретиться с новым руководителем Совета национальной безопасности Японии, которым стал Сигэру Китамура.

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