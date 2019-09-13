Патрушев рассказал об активации работы по противодействию экстремизму в интернете

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Противодействие распространению экстремистской информации в интернете будет оставаться на контроле. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Волгограде.

"В целях защиты от деструктивного информационного воздействия активизировано противодействие распространению в сети интернет экстремистской, террористической и иной противоправной информации", - сказал Патрушев, подводя итоги выполнения решений предыдущего совещания по повышению информационной безопасности в Южном федеральном округе, которое состоялось в феврале 2018 года.

По словам секретаря Совбеза, Роскомнадзором обработано порядка 460 тыс. обращений об обнаружении противоправной информации, исполнено более 50 тыс. судебных решений о запрете к ее распространению. "В результате заблокировано около 88 тыс. интернет-ресурсов, более чем со 100 тыс. таких ресурсов соответствующая информация удалена. Данную работу будем и дальше держать на контроле", - сказал Патрушев.