Губернатор Липецкой области сообщил об уходе в отставку троих своих заместителей

ЛИПЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вступивший в должность в пятницу после победы на прошедших в единый день голосования выборах, сообщил, что трое его заместителей уходят в отставку в связи с переходом на другую работу.

"Мои заместители - Никонов Александр Николаевич перейдет на другую работу, Таран Юрий Николаевич перейдет на другую работу, а также Александр Николаевич Костомаров будет востребован в администрации президента. Всем им большая благодарность, они мне очень активно помогали, выполнен большой объем работы", - сказал журналистам Артамонов.

Никонов занимался обеспечением деятельности главы администрации Липецкой области, контролем правового управления. Таран являлся заместителем по вопросам образования, культуры, искусства и спорта. Костомаров работал заместителем главы региона по патриотическому воспитанию, укреплению межнационального единства, взаимодействию с органами местного самоуправления.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах 8 сентября претендовали пять кандидатов. Врио главы региона Артамонов набрал 67,28% голосов избирателей. На втором месте - представитель КПРФ Сергей Токарев, у которого 20,03% голосов, на третьем - Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России", у нее 4,6%. Также в выборах участвовали Андрей Плотников от партии "Коммунисты России", которому отдали голоса 3,19% избирателей, и Андрей Григорьев от "Патриотов России" - у него 2,84%. Явка на выборах составила 47,1%.