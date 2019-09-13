Посольство РФ заявило об отсутствии обращений от россиян из-за сильных дождей в Испании

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Граждане России не обращались в посольство РФ в Мадриде в связи с неблагоприятными погодными условиями, установившимися в Испании.

"Посольство России в социальных сетях предупредило граждан о сложных погодных условиях в Испании, - сообщили ТАСС в пятницу в диппредставительстве. - Обращений от граждан РФ не поступало".

В посольстве подчеркнули, что "внимательно следят за ситуацией".

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в пятницу предупреждение в некоторых провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого - красного. К настоящему моменту известно о трех погибших из-за удара стихии: в автономных сообществах Андалусия и Кастилия-Ла-Манча. Сложная ситуация также сохраняется в регионах Валенсия, Мурсия и на Балеарских островах.

Сильные дожди с ветром в королевстве уже привели к приостановке работы аэропортов, наводнениям, перекрытиям дорог и перебоям в движении поездов. В представительстве авиакомпании "Аэрофлот" в Испании корреспонденту ТАСС сообщили, что пока стихия не затронула рейсы перевозчика.