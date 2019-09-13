МИД России пообещал принять ответные меры на решение перенести памятник Коневу в Праге

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение муниципальных властей района Прага-6 о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу способно серьезно омрачить российско-чешские отношения, подобный шаг не останется без ответа. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - отметили в министерстве.