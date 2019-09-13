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МИД России пообещал принять ответные меры на решение перенести памятник Коневу в Праге

Как подчеркнули в дипведомстве, такой шаг способен серьезно омрачить российско-чешские отношения
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге REUTERS/David W Cerny
Описание
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге
© REUTERS/David W Cerny

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение муниципальных властей района Прага-6 о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу способно серьезно омрачить российско-чешские отношения, подобный шаг не останется без ответа. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - отметили в министерстве.

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