Колокольцев представил личному составу нового главу МВД Крыма

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев представил личному составу нового главу МВД по Республике Крым Павла Каранду. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД.

"Владимир Колокольцев отметил, что Павел Каранда имеет большой опыт управленческой работы и пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава. Глава МВД России подчеркнул, что республиканскому министерству внутренних дел уделяется особое внимание, и на федеральном уровне сделано многое для того, чтобы организовать работу максимально эффективно. За 5 лет в структуре территориальных органов созданы подразделения по противодействию экстремизму, госзащиты, дознания и ряд других. Выделены дополнительные штатные единицы для укрепления позиций по ключевым направлениям деятельности, последовательно решаются вопросы материально-технического оснащения", - говорится в сообщении.

Глава МВД потребовал наращивать усилия по раскрытию преступлений, усилению контроля за качеством предварительного расследования, противодействию незаконному обороту наркотиков, обеспечению экономической безопасности в регионе.

Павел Леонидович Каранда родился в 1964 году в Омске. С 1981 по 1985 год проходил очное обучение в Омской высшей школе милиции МВД СССР. С 1985 по 2002 год работал на различных должностях в уголовном розыске и управлении по борьбе с организованной преступностью. В 2002 году назначен на должность начальника ОВД Ленинского округа Мурманска, а в 2005 году возглавил Управление уголовного розыска УВД Мурманской области. В 2009 году Каранда назначен на должность начальника УВД по Мурманску, а в следующем году - на должность первого заместителя начальника УВД - начальника криминальной милиции УМВД по Мурманской области. В 2011 году Каранда назначен на должность заместителя начальника полиции УМВД России по Вологодской области. Указом президента РФ от 7 сентября назначен министром внутренних дел по Республике Крым.