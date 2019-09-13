Песков: Путин 16 сентября в Анкаре примет участие в трехстороннем саммите по Сирии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 сентября, посетит Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет встречи двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов астанинского процесса и содействия сирийскому урегулированию, - сказал он. - Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится". Песков также анонсировал проведение ряда двусторонних встреч.

Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).