Кремлю не понравились слова Зеленского о продолжении санкций против России

"Негативно [восприняты слова Зеленского в Кремле]. Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул: "Санкции - это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего - ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции".