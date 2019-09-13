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Кремлю не понравились слова Зеленского о продолжении санкций против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ограничительные меры "обоюдоострым оружием", которое не приносит никому пользу и противоречит международному праву

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

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"Негативно [восприняты слова Зеленского в Кремле]. Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул: "Санкции - это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего - ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции".

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