Кремль в курсе обысков в ФБК, но не знаком со словами Навального на этот счет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В Кремле знают об обысках в Фонде борьбы с коррупцией, однако не знакомы с заявлениями блогера Алексея Навального на этот счет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не знакомы с этими заявлениями [Навального]", - отметил он. По словам Пескова, Кремлю известно, что в отношении ФБК проводятся следственные мероприятия.

Отвечая на вопрос об отношении к словам Навального о том, что Путин якобы расстроился из-за деятельности ФБК, Песков заметил: "Вчера Путин абсолютно не был расстроен ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля [Биньямином Нетаньяху]".

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил журналистам, что ряд обысков в региональных штабах ФБК и у сторонников Навального связан с уголовным делом об отмывании денег. Ряд сотрудников ФБК и сторонников Навального после обысков были допрошены в региональных отделениях СК в качестве свидетелей, после чего отпущены, добавил он.