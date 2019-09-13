Песков заявил, что мнение Грефа о сокращении числа полицейских интересно Кремлю

"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что точка зрения Грефа "принимается во внимание".

При этом представитель Кремля отметил, что "сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет". И вновь повторил, что предложение Грефа "безусловно, заслуживает внимания".

Греф в пятницу на Московском финансовом форуме заявил, что полицейским можно поднять зарплату в три-четыре раза, сократив их численность.