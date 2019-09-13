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Песков заявил, что мнение Грефа о сокращении числа полицейских интересно Кремлю

Глава Сбербанка ранее предложил поднять зарплату полицейским в три-четыре раза, сократив их численность

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кремль прислушается к мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предложившего сократить численность полицейских и увеличить зарплаты оставшимся.

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"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что точка зрения Грефа "принимается во внимание".

При этом представитель Кремля отметил, что "сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет". И вновь повторил, что предложение Грефа "безусловно, заслуживает внимания".

Греф в пятницу на Московском финансовом форуме заявил, что полицейским можно поднять зарплату в три-четыре раза, сократив их численность.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГреф, Герман Оскарович
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