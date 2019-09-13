Песков: планы Израиля о суверенитете в районе Иорданской долины не обсуждались с Путиным

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг планы Израиля установить суверенитет на части западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

"Нет, эта тема не затрагивалась", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, поднималась ли тема планов Израиля на встрече лидеров двух стран. Путин и Нетаньяху провели в четверг переговоры в Сочи.

В минувший вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.