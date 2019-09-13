{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: планы Израиля о суверенитете в районе Иорданской долины не обсуждались с Путиным

Президент РФ и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели накануне переговоры в Сочи

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг планы Израиля установить суверенитет на части западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

"Нет, эта тема не затрагивалась", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, поднималась ли тема планов Израиля на встрече лидеров двух стран. Путин и Нетаньяху провели в четверг переговоры в Сочи.

В минувший вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.

Теги
РоссияИзраильПесков, Дмитрий СергеевичНетаньяху, Биньямин
Парламент Крыма назначил выборы главы республики на 20 сентября
Кроме того, на заседании выберут и главу Госсовета
Читать полностью