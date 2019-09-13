Губернатор Липецкой области выдвинул экс-главу региона Королева в сенаторы

ЛИПЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вступивший в должность в пятницу после победы на прошедших в единый день голосования выборах, выдвинул кандидатуру экс-главы региона Олега Королева на пост сенатора.

"По Олегу Королеву вопрос решен, идет документальное оформление, все будет сделано в срок, как положено", - сказал журналистам Артамонов.

Королев занимает пост члена Совета Федерации с октября 2018 года.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Липецкого областного совета депутатов, решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации глава региона должен принять не позднее чем на следующий день после вступления в должность.

"Данное решение оформляется постановлением, размещается на сайте и направляется в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - сообщила представитель Липецкого облсовета депутатов.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 г. принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. В единый день голосования, 8 сентября 2019 года Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области, набрав 67,28% голосов избирателей.