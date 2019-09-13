Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Египта подготовку саммита Россия - Африка

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в пятницу обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию на Ближнем Востоке и подготовку к саммиту Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на ливийскую и суданскую проблематику, - отметили в министерстве. - Состоялось также обсуждение некоторых актуальных аспектов многопланового российско-египетского сотрудничества, включая подготовку к предстоящему в октябре в Сочи саммиту Россия - Африка".

Саммит и экономический форум Россия - Африка состоятся 23-24 октября в Олимпийском парке Сочи. На саммит приглашены руководители более 50 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. В экономическом форуме примут участие более 3 тыс. представителей африканского бизнеса и делегатов высокого уровня из России и стран Африки.