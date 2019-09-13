Рябков обсудил с послом Кубы график предстоящих контактов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу обсудил с главой кубинского диппредставительства в Москве Херардо Пеньяльвером Порталем график предстоящих двусторонних контактов и развитие экономического взаимодействия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был обсужден график предстоящих двусторонних контактов, затронут ряд актуальных вопросов экономического сотрудничества. Рассмотрены также отдельные аспекты международной повестки дня", - отметили в министерстве.