Слуцкий назвал выполнение Киевом минских договоренностей залогом мира

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Залогом разрешения конфликта на юго-востоке Украины является выполнение Киевом минских договоренностей, в особенности - отвод тяжелых вооружений, а никак не сохранение антироссийских санкций. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости сохранения данных рестрикций.

"Очевидно, президент Украины несколько путает ситуацию, - сказал Слуцкий. - Залогом прекращения войны на юго-востоке Украины является выполнение минских соглашений, прежде всего, со стороны Киева: отвод тяжелых вооружений, принятие законов об особом статусе ДНР и ЛНР и проведение амнистии, а также решение о прекращении экономической блокады". "Это тот минимум, который необходим для запуска мирного процесса. И санкции точно в этот список никак не входят", - подчеркнул депутат.

Он в очередной раз указал, что "Россия не является участницей конфликта в Донбассе". "Чем быстрее новые власти в Киеве прекратят использовать антироссийскую карту для получения очередных западных кредитов и начнут налаживать диалог с ДНР и ЛНР, тем скорее на Украину придет долгожданный мир", - резюмировал Слуцкий.

Зеленский в своем выступлении в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России. По его словам, "пока не будет мира", санкции должны сохраняться. Украинский лидер в этом контексте назвал действующие ограничения "налогом ради мира", а основным условием счастья украинского народа - завершение войны в Донбассе.

США и ЕС начали вводить санкции в марте 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией.