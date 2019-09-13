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Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Абхазией о модернизации ВС республики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту Владимиру Путину предложение о подписании указанного соглашения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между РФ и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии и постановил представить его президенту РФ Владимиру Путину для подписания. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Абхазской стороной проект соглашения между РФ и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.

Также премьер постановил представить президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании указанного соглашения.

Военное сотрудничество РФ и Абхазии

Военное сотрудничество двух стран официально было начато с момента признания Россией Абхазии как независимого государства. Оно начало развиваться после агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Российские миротворцы принудили к миру грузинские войска, тем самым гарантировав безопасность граждан двух не признанных тогда республик. После отражения агрессии на территории Абхазии и Южной Осетии были сформированы две военные базы Вооруженных сил России для гарантии безопасности республик в будущем.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичАбхазияГрузияРоссия
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