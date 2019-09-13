Эксперт: заявление Зеленского о миссии ООН в Донбассе свидетельствует о провале Волкера

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о его осторожном отношении к вопросу введения миротворческой миссии в Донбасс свидетельствует о провале политики спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Заявление Зеленского о том, что он очень осторожно и скептически относится к порошенковской идее ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН, свидетельствует о провале политики Волкера", - подчеркнул эксперт.

"Сделавший ставку на Порошенко и пытавшийся лоббировать его псевдомиротворческие инициативы Волкер теперь растерянно молчит. Года два он на каждом углу провозглашал, что передача Донбасса под контроль ООН - это единственно верный путь урегулирования конфликта. И что Украину никакой другой вариант не устроит, - продолжил Чеснаков. - Оказывается, Украина думает иначе. И сказать Волкеру пока нечего. Видимо, собирается с мыслями и думает, как ему выйти из этого довольно неловкого положения."

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, заявил что "очень аккуратно" относится к идее ввода миротворцев в Донбасс, поскольку не хочет повторения "сценария Абхазии или Приднестровья".