Посольство России не удовлетворил ответ итальянской газеты по делу о "русских деньгах"

РИМ, 13 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии считает недостаточным и некорректным ответ газеты Corriere della Sera на требование диппредставительства признать ошибкой публикацию, в которой она приписала российского дипломата к фигурантам громкого дела о предполагаемом российском финансировании партии "Лига" и извиниться за нее. Об этом говорится в письме посольства, направленном в пятницу в редакцию издания.

"Обратили внимание, что из опубликованного 13 сентября письма посольства был изъят обращенный к редакции призыв опубликовать опровержение информации клеветнического характера, содержащийся в статье от 6 сентября, а также принести извинения нашему дипломату", - говорится в письме.

В российском диппредставительстве указывают, что подобные статьи требуют большего времени на проработку и уточнение.

Ранее в пятницу редакция Corriere della Sera объяснила свою ошибку по поводу сотрудника посольства РФ в Италии, которого приписала к фигурантам дела о финансировании партии "Лига", отсутствием ответа на соответствующий запрос из диппредставительства, а также сослалась на неточные списки дипломатов в МИД Италии, где имена указываются без отчества.

6 сентября газета ошибочно причислила первого секретаря посольства РФ Андрея Харченко к фигурантам этого дела. На деле речь шла о его однофамильце. Статья вызвала протест диппредставительства РФ, которое, дав разъяснения, потребовало официально опровергнуть непроверенную информацию.