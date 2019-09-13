Посольство РФ: МИД Эстонии запросил компетентные органы о приговоре россиянину за шпионаж

ТАЛЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. МИД Эстонии сообщил посольству РФ, что обратился в компетентные органы в связи с запросом этого дипломатического представительства по поводу обвинений, которые были предъявлены осужденному по делу о шпионаже россиянину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в пятницу.

"В МИД сообщили, что в связи с запросом посольства обратились в компетентные органы, - сказали в диппредставительстве. - Об ответе они пообещали проинформировать".

В посольстве отметили, что срок подготовки ответа на запрос не уточняется.

В связи с появлением 11 сентября в эстонских СМИ информации о задержании в мае правоохранительными органами Эстонской Республики неназванного гражданина Российской Федерации и вынесении ему в августе приговора, предусматривающего лишение свободы сроком на пять лет за совершение "действий ненасильственного характера" против Эстонии, посольство оперативно запросило у эстонских властей дополнительные сведения по существу предъявленных российскому гражданину обвинений.

Ранее газета Postimees сообщила, что Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам тюремного заключения гражданина РФ, обвиненного в шпионаже против Эстонии. По данным издания, в мае этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина РФ с инициалами А. А. (имя не разглашается), которого обвинили в "ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики". Обвиняемый пошел на сделку со следствием. Пресс-секретарь КаПо отказался представить газете детали обвинения, указав, что расследование обстоятельств дела продолжается.