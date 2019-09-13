Ушаков назвал три основных условия для проведения встречи "нормандской четверки"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе со стороны Киева. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

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По его словам, после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной "все понимают, что, наверное, стоит провести саммит в нормандском формате, чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования кризиса на востоке Украины". "Мы считаем, что эту встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Франции, можно провести в Париже, то есть, мы готовы поехать в Париж, но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов", - сказал Ушаков. Он назвал три основных условия, "которые, если они будут реализованы, могли бы обеспечить успех ожидаемой встречи в верхах". В частности, по его словам, необходимо окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех населенных пунктах - станица Луганская, Петровское и Золотое. Он пояснил, что этот вопрос давно обсуждается советниками лидеров, а также контактной группой. "Мы также считаем важным в преддверие саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянно - после выборов, после итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - прим. ТАСС). И наше третье важное условие - это предварительное согласование итогов саммита, то есть согласование тех результатов, которые будут представлены общественности и которые в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса", - сказал Ушаков.