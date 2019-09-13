Путин 18 сентября встретится с премьером Госсовета КНР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном 18 сентября, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Хотел бы еще упомянуть, что состоятся две встречи нашего руководителя с китайскими представителями, - сказал Ушаков. - В сентября президент примет премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, а 25 сентября - председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу". По словам представителя Кремля, эти контакты подчеркивают, что российско-китайские отношения вышли на особый уровень.

"Наш президент, как и китайский лидер, всегда принимает высокопоставленных представителей соответствующих, которые посещают или Пекин, или Москву", - заключил он.

Ли Кэцян будет находиться в России 16-18 сентября по приглашению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что председатель правительства РФ и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики 17 сентября в Санкт-Петербурге обсудят перспективные направления укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.