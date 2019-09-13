Политсовет отделения "Единой России" в Крыму поддержал кандидатуру Цекова в члены СФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Политсовет Крымского регионального отделения партии "Единая Россия" поддержал в пятницу кандидатуру действующего сенатора Сергея Цекова на пост члена Совета Федерации от Крыма, сообщил журналистам глава крымского парламента, секретарь крымской организации единороссов Владимир Константинов.

"Мы согласовали кандидатуру Сергея Павловича Цекова в сенаторы. Для Совета Федерации - это, безусловно, достойный представитель от Крыма", - сообщил Константинов.

Утвердить кандидатуру должны депутаты Государственного совета республики, так как в соответствии с региональным законом, кандидатура сенатора от законодательной власти выдвигается и избирается парламентом региона.

65-летний Цеков с 24 сентября 2014 является членом Совета Федерации от законодательной власти республики. В 1994-1995 годах - председатель Верховного Совета Республики Крым. Входил в партийный список единороссов на прошедших 8 сентября выборах в крымский парламент.

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,35% меньше, чем в 2014 году. После обработки 100% протоколов большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Соответственно, единороссы получают - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - пять мандатов депутатов регионального парламента.