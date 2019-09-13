Замглавы МИД России обсудил с главой международной НПО урегулирование кризиса в Ливии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу урегулирование кризиса в Ливии с Жан-Ивом Оливье, директором международной неправительственной организации (НПО) "Браззавиль Фондейшн", которая специализируется на миротворчестве в Африке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основное внимание в ходе встречи было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии и перспективах разрешения ливийского кризиса, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом с российской стороны была акцентирована важность скорейшего прекращения вооруженной конфронтации и налаживания инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в целях достижения межливийского согласия и устойчивого развития этой страны как единого, суверенного и независимого государства".

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Вооруженное противостояние привело к сотням погибших, тысячам беженцев, разрушениям важных инфраструктурных объектов.