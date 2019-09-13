Россия озабочена отказом боевиков пускать в Эр-Рукбан автобусы для беженцев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия серьезно озабочена отказом подконтрольной боевикам администрации лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии пропускать автобусы ООН для вывоза желающих покинуть лагерь. Об этом заявил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

"Серьезную озабоченность вызывает развитие ситуации в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенном на территории оккупированной США зоны Эт-Танф. Так называемая администрация лагеря, подконтрольная незаконным вооруженным формированиям, выступила с заявлением об отказе от допуска на территорию лагеря автобусов Организации Объединенных Наций для вывоза временно перемещенных лиц, желающих покинуть Эр-Рукбан. С учетом отсутствия у населения лагеря возможности покинуть его территорию без согласования с командованием НВФ расцениваем данное заявление как еще одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в Эр-Рукбане в качестве "живого щита", - сказал Бакин.

"В очередной раз призываем американское командование в зоне Эт-Танф оказать воздействие на подконтрольные формирования и содействовать эвакуации беженцев структурами ООН", - добавил генерал.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе на территории оккупированной США зоны Эт-Танф в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Ожидается, что вывод беженцев из лагеря пройдет в сентябре.