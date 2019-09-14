Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.

"Количество голосов, поданных "за" - 24, против - ноль. Считать избранным председателем заксобрания города Севастополя второго созыва Владимира Владимировича Немцева", - сообщил председатель счетной комиссии, депутат Илья Журавлев.

Предложить Немцева на пост спикера было решено на конференции регионального отделения партии "Единая Россия", которая по итогам выборов получила 15 из 24 мандатов. "На мой взгляд, Владимир Владимирович Немцев может быть человеком, который объединит все политические силы законодательного собрания именно ради интересов севастопольцев. Я со своей стороны готов работать со всеми политическими партиями", - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Выступая перед депутатами, Немцев заверил, что приложит "все силы, чтобы законодательное собрание Севастополя стало единым механизмом, единой командой для решения с правительством различных вопросов на благо Севастополя и России".

По данным системы ГАС "Выборы", Немцев родился в Севастополе в 1971 году. Закончил Севастопольский госуниверситет, работает заместителем генерального директора в Государственном унитарном предприятии города Севастополя по газораспределению и газоснабжению "Севастопольгаз".

Парламент Севастополя второго созыва состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. По итогам выборов 8 сентября в его состав вошли представители шести партий: "Единая Россия" получила 14 мандатов, КПРФ - три, ЛДПР - три, "Справедливая Россия" - один, Партия пенсионеров за социальную справедливость - один, партия "Зеленые" - один.