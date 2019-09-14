Депутаты заксобрания Севастополя выбрали сенатором бывшего спикера Алтабаеву

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Екатерина Алтабаева, которая занимала пост председателя законодательного собрания Севастополя первого созыва, будет представлять город в Совете Федерации. Такое решение севастопольский парламент принял на первой сессии в субботу.

Сенатор от заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совете Федерации, так как не была переизбрана депутатами заксобрания. Предложить Алтабаеву на пост сенатора было решено на конференции регионального отделения партии "Единая Россия", которая по итогам выборов получила 15 из 24 мандатов. Других кандидатур на пост сенатора предложено не было.

"Количество голосов, поданных "за" - 24, количество голосов "против" - ноль. Количество голосов считать достаточным для наделить полномочиями члена Совета Федерации Российской Федарции представителя Законодательного собрания города Севастополя Алтабаеву Екатерину Борисовну", - сказал председатель счетной комиссии, депутат Илья Журавлев.

"В городе должна быть команда. Сенаторы от города Севастополя - часть единой команды. Здесь очень важна коммуникация с депутатами, исполнительной властью города-героя", - заявила Алтабаева, выступая перед депутатами.

Как отметил секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак, у сенатора есть "возможность влиять на решение федерального центра, возможность отстаивать интересы Севастополя". "Знаю Екатерину Борисовну Алтабаеву не так давно, и за этот год убедился не только в ее профессиональных качествах - она действительно политический тяжеловес, который живет и болеет за город. Знаю ее и по-человечески. Обещаю, что буду вместе с вами, Екатерина Борисовна, работать в интересах города-героя - любая поддержка административная, организационная вам на первых порах будет оказана", - заверил Турчак.

Вторым сенатором - от исполнительной власти Севастополя - с сентября 2017 года является член комитета Совфеда по обороне и безопасности Валерий Куликов.

Реализация ФЦП

Алтабаева намерена в Совете Федерации заняться вопросами реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма, а также повышения уровня жизни горожан.

"Моя задача, и об этом уже говорил врио губернатора Михаил Владимирович Развожаев, - защита интересов Севастополя. Перед нами стоит очень много вопросов, связанных со спецификой развития города и жизнью горожан, ведь мы только пять лет как вернулись на Родину, в Россию", - сообщила Алтабаева ТАСС.

Она уточнила, что среди важных вопросов, стоящих на повестке городских властей - реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, решение гадостроительных вопросов, в том числе - по разработке генплана города.

"Стоят очень важные вопросы по повышению уровня жизни населения. В процессе предвыборной кампании мы проводили многочисленные опросы. Самое большое волнение севастопольцев вызывает то, что в городе очень высокие цены. Нужно работать над этим", - добавила собеседница агентства.

О заксобрании

Парламент Севастополя второго созыва состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. По итогам выборов 8 сентября в его состав вошли представители шести партий: "Единая Россия" получила 14 мандатов, КПРФ - три, ЛДПР - три, "Справедливая Россия" - один, Партия пенсионеров за социальную справедливость - один, партия "Зеленые" - один.