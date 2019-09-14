Визит Медведева в Сербию состоится 19-20 октября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит 19-20 октября Сербию по приглашению президента этой страны Александара Вучича, сообщили в субботу в пресс-службе российского кабмина.

"Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит 19-20 октября 2019 года Сербию с визитом по приглашению президента Сербии Александара Вучича", - говорится в сообщении.

Там отмечается также, что в ходе переговоров с Вучичем и премьер-министром страны Аной Брнабич "предполагается обсуждение всего комплекса российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений". Кроме того, сообщается, что Медведев примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов, добавили в кабмине.