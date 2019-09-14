{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от правительства Санкт-Петербурга

Как сообщил избранный губернатор города, принято решение, что спикер Совета Федерации продолжит работу в верхней палате парламента
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.

"Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу", - сказал Беглов журналистам.

Валентина Матвиенко в 2003-2011 годах была губернатором Санкт- Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Затем в октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совета Федерации. Полномочия сенатора истекают в связи с вступлением в должность губернатора по итогам выборов и формированием нового городского правительства.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Источник в МИД РФ рассказал о переговорах с США о нормализации работы загранучреждений
Собеседник ТАСС рассказал, что экспертные консультации с американцами проходят регулярно
Читать полностью