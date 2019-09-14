Кадыров считает, что мировые державы должны предотвратить напряженность на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Исламский мир и мировые державы должны сделать все возможное, чтобы не допустить создание очага напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки на предприятия нефтяной компании в Саудовской Аравии.

Пожары, возникшие в субботу на двух предприятиях национальной нефтяной компании Saudi Aramco, стали следствием атаки, совершенной с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщило ранее Associated Press (AP) со ссылкой на заявление саудовских властей.

"Убежден, что весь исламский мир и мировые державы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить попытки создания нового очага напряженности на Ближнем Востоке. Последствия такого развития событий невозможно предсказать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в Саудовской Аравии находятся главные святыни ислама - Мекка и Медина. "Явные или скрытые враги ислама руками различных вооруженных группировок покушаются на самое святое для полутора миллиардов населения планеты. Мы молимся о мире и стабильности в дружественной Саудовской Аравии", - отметил глава Чечни.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о пожаре, возникшем на саудовском месторождении Абкайк. По данным AP, возгорание произошло на крупном предприятии, расположенном в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль.