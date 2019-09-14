МИД РФ назвал дезинформацией слова сестры Уилана о его незаконном содержании под стражей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ назвало дезинформацией заявление сестры обвиняемого в России в шпионаже американского гражданина Пола Уилана Элизабет Уилан, которая назвала его содержание под стражей незаконным. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, размещенного в субботу в Twitter в ответ на публикацию посольства США в Москве в этой соцсети.

Ранее в субботу посольство США в Москве на своей странице в Twitter опубликовало запись о том, что Элизабет Уилан назвала "незаконное и продолжающееся содержание Пола под стражей" нарушением "основных прав гражданина США". "Мы согласны с такой оценкой. Отпустите Пола Уилана домой", - говорится в публикации американской дипмиссии.

"Элизабет Уилан может пообщаться с Аллой Бут (супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута - прим. ТАСС) для обмена опытом. Что касается "незаконного" содержания, то перестаньте заниматься распространением дезинформации", - говорится в сообщении российского ведомства.

В российском дипведомстве также указали на тот факт, что Уилан был задержан при совершении незаконных действий и с поличным. Кроме того, в МИД РФ напомнили о находящихся в заключении в Соединенных Штатах россиянах. "П. Уилан был задержан при совершении противозаконных действий - в отличие от М. Бутиной, К. Ярошенко, В. Бута и других россиян, которые находятся в заключении в США под надуманными предлогами. Об их основных правах напомнить? - отметили в ведомстве. - Права граждан России были нарушены американскими правоохранителями далеко за пределами США, в то время как П. Уилан был задержан на территории России с поличным".