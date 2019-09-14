Новый мэр Сочи сократил число замов и перераспределил их полномочия

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты Городского собрания Сочи согласовали предложенные новым мэром Алексеем Копайгородским изменения, касающиеся заместителей главы города: их число сокращено, а функции перераспределены. При этом большая часть вице-мэров пришли на работу в город из краевой администрации, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии в субботу.

"Стали известны имена заместителей главы города Сочи. Назначения состоялись после внеочередной сессии Городского собрания Сочи, на которой, по представлению главы города, были внесены изменения в структуру администрации. Решением депутатов число заместителей главы города сокращено с 10 до восьми, кроме этого, произошло перераспределение некоторых полномочий между ними", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первым вице-мэром Сочи назначен Денис Юрковский, до последнего времени руководивший департаментом строительства Краснодарского края. "Денис Вячеславович хорошо знаком сочинцам, поскольку до назначения в краевую администрацию занимал должность заместителя главы Центрального района курорта, а затем - главы Адлерского района. В новой должности он будет координировать вопросы градостроительства, архитектуры и благоустройства, соблюдения законодательства в строительной сфере", - отметили в администрации.

Курировать вопросы внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, работы с обращениями граждан и организаций будет Галина Москалева - бывший руководитель департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Социальный блок поручено вести Полине Деняк, которая с апреля 2017 года занимала должность заместителя министра здравоохранения Кубани. Владимир Пушкарев, работавший в администрации края и краевом БТИ, займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов. Помимо этого, в сферу его деятельности войдет экономика и стратегическое развитие, отрасль потребительского рынка и услуг, информатизация и связь, а также проектная деятельность.

Блок ЖКХ возглавит Сергей Робилко, который с 2006 года занимал руководящие посты в разных муниципалитетах Кубани. Помимо департамента городского хозяйства и управления цен и тарифов, к его ведению отнесены структуры, обеспечивающие работу городского транспортного и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды, лесопарковое и сельское хозяйство, промышленность. Перешедший из министерства финансов Сергей Белоусов будет курировать работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам. За международные отношения, проведение значимых мероприятий, физическую культуру и спорт на должности заместителя мэра будет отвечать Валерий Козлов, до этого работавший в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

"Сохранил должность заместителя Главы города Сочи Константин Чеботарь. В новой администрации он продолжит курировать вопросы территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, дела казачества и вопросы участия граждан в охране общественного порядка, а также бухгалтерский учет и работу административных комиссий", - добавили в городской администрации.

О новом мэре

Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования во вторник избрали главой города 34-летнего и.о. мэра Сочи Алексея Копайгородского, который до недавнего времени занимал пост вице-губернатора Кубани. Анатолий Пахомов, который возглавлял город с 2009 года, в конце августа заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города, срок его полномочий истекал 8 сентября.